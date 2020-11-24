Белорусский фонд спортивной солидарности: Чемпионат по хоккею 2021 года вряд ли пройдет в Белоруссии

Чемпионат по хоккею 2021 года вряд ли пройдет в Белоруссии. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

«Я думаю, что он (чемпионат по хоккею в 2021 году) не пройдет. Все прекрасно понимают, что в сегодняшних условиях в Белоруссии проведения чемпионата невозможно», — сказал он.

По словам А.Опейкина, если режим Александра Лукашенко в стране не поменяется, провести чемпионат в Белоруссии будет невозможно. Однако отменят чемпионат, добавил он, в связи с распространением коронавируса.

«Единственным условием проведения чемпионата по хоккею в Белоруссии является просто смена власти и проведение выборов. Тогда чемпионат станет настоящим праздником. Однако спортивная федерация не может ставить таких требований, но все идет к отмене чемпионата в Белоруссии или переноса по причине недостаточности мер, связанных с общественной безопасности , и с безопасностью мер по распространению коронавируса. Поэтому экспертная комиссия ВНЛ склоняется к тому, что скорее всего именно из-за коронавируса отменит или перенесет чемпионат», — сказал А.Опейкин.