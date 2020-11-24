Белфонд спортсолидарности: 1200 белорусских спортсменов подписали обращение к власти против насилия и за новые выборы

Почти 1200 белорусских топовых спортсменов подписали письмо-обращение к власти против насилия в стране и за проведение новых выборов. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

«Протестуют в Белоруссии все социальные группы, протестуют также и спортсмены. Группа спортсменов одна из первых социальных групп, которая выразила консолидировано свой протест еще в середине августа. Было написано письмо-обращение против насилия и с требованием проведения новых выборов. На сегодняшний день подписало почти 1200 представителей спорта и спортивной индустрии Белоруссии. Мы показали, что абсолютное большинство топовых спортсменов выступает против насилия, выступает за проведение новых выборов», — рассказал он.

Спортсмены готовы отказаться от выступлений за национальную сборную Беларуси. Среди подписантов Левченко, Козеко, Романовская, Герман, Мазуренок, Зверева, Удрис и многие другие.