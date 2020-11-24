SuperJob: 65% россиян одобряют повышение ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан свыше 5 миллионов рублей в год

65% россиян одобряют повышение ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан свыше 5 миллионов рублей в год, — показал опрос портала SuperJob. Среди респондентов старше 45 лет эту меру одобряет 71% опрошенных, — отмечает «Интерфакс».