SuperJob: 65% россиян одобряют повышение ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан свыше 5 миллионов рублей в год

65% россиян одобряют повышение ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан свыше 5 миллионов рублей в год, — показал опрос портала SuperJob. Среди респондентов старше 45 лет эту меру одобряет 71% опрошенных, — отмечает «Интерфакс».
2020-11-24T10:35:18+03:00
2020-11-24T10:45:52+03:00
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10:35, 24 ноября 2020
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