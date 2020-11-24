Американский предприниматель Илон Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Агентство оценивает его состояние почти в 128 млрд долларов.

Активы основателя компании по производству электромобилей Tesla и космической SpaceX растут день ото дня. За неделю Маск в рейтинге Bloomberg обогнал сразу двух миллиардеров. На третью строчку, в частности, он потеснил основателя интернет-гиганта Microsoft Билла Гейтса, чье состояние оценивается примерно в 127,5 млрд долларов. А несколькими днями ранее состояние Маска было оценено выше, чем у создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, активы которого, по версии Bloomberg, составляют около 100 млрд долларов.

Впрочем, до самого богатого человека планеты – главы корпорации Amazon Джеффа Безоса – Маску пока далеко. Состояние Безоса оценивается в полтора раза больше – в 182 млрд долларов. А в рейтинге Forbes основатель Tesla и SpaceX занимает четвертую строку, опережая Цукерберга, но отставая от Безоса и Гейтса, а также от владельца компании Louis Vuitton Бернара Арно. Эксперты отмечают, что активы Маска увеличиваются за счет роста котировок компании Tesla на 20% за последние 4 дня, а за год – почти на 500%.

По данным агентства Bloomberg, за год состояние Маска увеличилось на 100 млрд долларов – больше, чем у кого-либо из предпринимателей