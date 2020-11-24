Компания «Яндекс» заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии Forbes

На втором месте – алмазодобывающая компания «Алроса», на третьем – «Тинькофф-банк». Год назад лучшим российским работодателем был признан «Норильский никель». При составлении рейтинга оценивались условия труда, социальная и экологическая политика компании. Кроме того, учитываются мнения экспертов.
2020-11-24T10:33:30+03:00
2020-11-24T10:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 24 ноября 2020
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