Компания «Яндекс» заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии Forbes

На втором месте – алмазодобывающая компания «Алроса», на третьем – «Тинькофф-банк». Год назад лучшим российским работодателем был признан «Норильский никель». При составлении рейтинга оценивались условия труда, социальная и экологическая политика компании. Кроме того, учитываются мнения экспертов.