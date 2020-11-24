Объединение «Опора России» разработало законопроект, предлагая ввести термин «рейдерский захват» в уголовное право

Бизнес-объединение «Опора России» разработало законопроект, в котором предложило ввести термин «рейдерский захват» в уголовное право. Ранее такое определение было только в юридической литературе, — отмечает «КоммерсантЪ».
2020-11-24T10:32:54+03:00
2020-11-24T10:43:51+03:00
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10:32, 24 ноября 2020
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