Подозреваемый в убийстве подорвал себя гранатой во время задержания в Дагестане

Мужчина погиб, среди силовиков пострадавших нет, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, погибший не имел отношения к бандподполью и не подозревался в причастности к террористическим преступлениям.
2020-11-24T10:31:44+03:00
2020-11-24T10:42:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2746904-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3352680.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:31, 24 ноября 2020
Загрузка комментариев...