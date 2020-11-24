Министерство цифрового развития запустило приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом

«Госуслуги.COVID трекер» стал доступен для загрузки в магазинах App Store и Google Play.

Согласно информации со страницы приложения, с его помощью устройство ищет через Bluetooth и запоминает данные других устройств поблизости, используя технологию Exposure Notification, которую разработали компании Apple и Google.

Если кто-то из пользователей получил положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение. Пользователи, оказавшиеся рядом с заболевшим за последние 14 дней, получат push-уведомление с датой контакта. При этом, как утверждают разработчики, никто не увидит никаких данных заболевшего, в том числе его телефон и местоположение.

Между тем, пользователи в комментариях называют приложение абсолютно бесполезным. Они отмечают, в частности, что для того, чтобы узнать о контакте, программа должна постоянно работать в фоновом режиме и должен быть включен Bluetooth. Кроме того, сомнение вызывает социальная ответственность россиян.

О разработке подобного ресурса Министерством цифрового развития сообщило в середине ноября. Глава ведомства Максут Шадаев отмечал, что приложение не требует регистрации, его использование абсолютно анонимно и безопасно.