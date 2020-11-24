Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что бракованная деталь обнаружена в ракете «Союз» на космодроме Куру

Неисправность удалось вовремя выявить и предотвратить аварию, — добавил Рогозин. Пуск назначен на 29 ноября и дата пока не менялась, — отмечает РИА. «Союз» должен запустить космический аппарат Falcon I2. Он изготовлен в Европе в интересах министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов.
2020-11-24T10:06:42+03:00
2020-11-24T10:15:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:06, 24 ноября 2020
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