Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что бракованная деталь обнаружена в ракете «Союз» на космодроме Куру

Неисправность удалось вовремя выявить и предотвратить аварию, — добавил Рогозин. Пуск назначен на 29 ноября и дата пока не менялась, — отмечает РИА. «Союз» должен запустить космический аппарат Falcon I2. Он изготовлен в Европе в интересах министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов.