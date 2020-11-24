Минобороны РФ: Американский боевой корабль на 2 км вторгся в российские территориальные воды в заливе Петра Великого

Министерство обороны России утверждает, что американский боевой корабль, эсминец «Джон Маккейн» на два километра вторгся в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» пресек нарушение. После предупреждения эсминец ушел в нейтральные воды, — сообщает Интерфакс со ссылкой на российских военных.
2020-11-24T10:06:19+03:00
2020-11-24T10:14:54+03:00
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10:06, 24 ноября 2020
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