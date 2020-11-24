В Приморье, где десятки тысяч остаются без электричества из-за ледяного дождя, обещают восстановить работу сетей

В Приморье, где десятки тысяч людей остаются без электричества из-за ледяного дождя, обещают восстановить работу основных электросетей к завтрашнему дню. Минувшей ночью в регионе продолжали устранять последствия природной стихии.

Электроснабжение части пригорода Владивостока и некоторых сел Приморья восстановлено. Свет появился в домах 15-ти тысяч жителей, сообщили в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании. Там отметили, что в общей сложности электричество вернули более чем ста тысячам жителям региона. При этом губернатор Приморья Олег Кожемяко сегодня сообщил на заседании оперативного штаба, что до сих пор без электричества остаётся почти 95 тысяч человек. Наибольшие проблемы во Владивостоке и пригородах, а также Артёмовском городском округе, сообщает портал amurpress. Люди в Приморье сидят без света и тепла шестые сутки. Для них развернули полевые кухни и пункты обогрева. Власти обещали временно поселить многодетные семьи в гостиницы. Замглавы министерства энергетики Евгений Грабчак уверяет, что основные электросети в регионе восстановят к среде. Теплоснабжение по всему Приморью должны, по его словам, вернуть уже сегодня. Ущерб от ледяного дождя, который привёл к серьёзным последствиям: власти региона предварительно оценили в 180 миллионов рублей.

Движение по мосту, который связывает остров Русский с Владивостоком, обещали открыть завтра. Многие люди там тоже остаются без света и тепла, частично нет водоснабжения, сообщает агентство РИА.