Избранный президент США Джо Байден объявил некоторых кандидатов на ключевые должности в своем правительстве

На должность Госсекретаря он номинирует замгоссекретаря США в Администрации Обамы Энтони Блинкена.

Энтони Блинкен, которого Избранный президент США Джо Байден номинирует на должность Госсекретаря, был заместителем советника по нацбезопасноти Белого дома и замгоссекретаря США в администраии Барака Обамы. Центрист Блинкен считается компромиссной фигурой, утверждение которой не будут блокировать республиканцы в Сенате. Являясь сторонником международных альянсов, в должности Госсекретаря Тони Блинкен будет нормализировать отношения Вашингтона с европейскими союзниками, которые почти разрушил Дональд Трамп, вернет США в Парижские соглашения о климате и ВОЗ, из которых вышел Трамп, и самое главное, будет работать на заключение новое ядерной сделки с Ираном — которую также разорвал Трамп. Блинкен уже пообещал укрепить испорченные за последние 4 года отношения с НАТО и занять жесткую линию в отношении России. В качестве советника по нацбезопасности Джо Байден выбрал Джейка Салливана, который также работал в Администрации Обамы. Директором Национальной разведки Байден номинирует Аврил Хайнс, экс замдиректора ЦРУ при Обаме. Послом США в ООН Байден предложил бывшего посла в Либерии Линду Томас-Гринфилд. А на должность главы Минфина, как пишут американские СМИ, 46-й президент США выбрал бывшую главу Федрезерва Джанет Йеллен. Если Байден предложит, а Сенат утвердит кандидатуру Йеллен, она станет первой в истории США женщиной на посту главы минфина.

Бывший госсекретарь США Джон Керри будет станет спецпредставителем президента Байдена по климату — эта должность не требует утверждения в Сенате США. Пока остается неизвестно, кого Джо Байден выберет в качестве главы Пентагона.