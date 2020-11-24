В Сербии ужесточены ограничения в рамках борьбы с коронавирусом

В частности, гражданам запрещено собираться компаниями более 5 человек. Этот запрет не будет распространяться на предприятия, школы и магазины, однако, соблюдение социальной дистанции обязательно. Новые меры будут действовать в течение десяти дней.
2020-11-24T09:36:17+03:00
2020-11-24T09:48:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 24 ноября 2020
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