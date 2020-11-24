В Петербурге на школьной олимпиаде по математике участникам предложили задачу о подозрительном надомном голосовании

В Санкт-Петербурге на школьной олимпиаде по математике участникам предложили задачу о подозрительном надомном голосовании. Фотографию задания опубликовал у себя в фейсбуке политтехнолог Петр Быстров. Задание предназначалось для восьмиклассников. Местные власти эту информацию пока не комментировали.