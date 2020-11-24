В Петербурге на школьной олимпиаде по математике участникам предложили задачу о подозрительном надомном голосовании

В Санкт-Петербурге на школьной олимпиаде по математике участникам предложили задачу о подозрительном надомном голосовании. Фотографию задания опубликовал у себя в фейсбуке политтехнолог Петр Быстров. Задание предназначалось для восьмиклассников. Местные власти эту информацию пока не комментировали.
2020-11-24T09:35:32+03:00
2020-11-24T09:43:35+03:00
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09:35, 24 ноября 2020
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