МВД РФ: Количество террористических преступлений выросло более чем на треть по сравнению с тем же периодом прошлого

По данным МВД России, за первые десять месяцев года количество террористических преступлений в стране выросло более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экстремистских преступлений стало больше почти на 40%. Ведомство отмечает также рост киберпреступности, — сообщает «Новая газета».