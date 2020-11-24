МВД РФ: Количество террористических преступлений выросло более чем на треть по сравнению с тем же периодом прошлого

По данным МВД России, за первые десять месяцев года количество террористических преступлений в стране выросло более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экстремистских преступлений стало больше почти на 40%. Ведомство отмечает также рост киберпреступности, — сообщает «Новая газета».
2020-11-24T09:35:06+03:00
2020-11-24T09:41:30+03:00
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09:35, 24 ноября 2020
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