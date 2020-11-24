Арбитражный суд Красноярского края отложил рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании 148 млрд руб с Норникеля

Арбитражный суд Красноярского края отложил до 4 декабря рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании 148 миллиардов рублей с «Норильского Никеля». В такую сумму оценили ущерб в результате аварии на норильской ТЭЦ. Суд также привлек к рассмотрению прокуратуру Красноярского края, — отмечает «Интерфакс». Сам «Норникель» оценил ущерб окружающей среде в 21 миллиард.
2020-11-24T09:33:24+03:00
2020-11-24T09:40:54+03:00
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09:33, 24 ноября 2020
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