В Самарской области сотрудников налоговых органов заподозрили в создании преступной группы

Возбуждено уголовное дело.

Налоговики из Тольятти — как бывшие, так и действующие — при помощи силовиков по версии следствия помогали уходить от уплаты налога на добавленную стоимость подрядчикам госкорпораций и крупных компаний. Об этом пишет газета РБК. По её данным, к услугам мошенников обращались организации из Москвы и области, а также Петербурга, Твери, Татарстана и ряда других регионов. Среди возможных клиентов издание называет подрядчиков Роскосмоса и Московского метрополитена. Собеседник в налоговой службе рассказал газете, что преступная группа помогла коммерческим компаниям из разных регионов уклониться от выплаты НДС на сумму почти 4 с половиной миллиарда рублей. Дело возбудили по статье о превышении должностных полномочий. Преступники как предполагает следствие действовали на базе компании Элрем Сервис, с ней связаны несколько сотен фирм и организаций, все они образуют площадку по махинациям с НДС, рассказал источник газеты в Следственном комитете. На группу вышли после возбуждения дела о превышении полномочий сотрудниками второй инспекции налоговой службы по Самарской области. Их заподозрили в подаче недостоверных деклараций.

По делу о налоговых махинациях по данным РБК проходит 25 человек. Дома и на работе у них прошли обыски. У некоторых сотрудников следователи обнаружили печать нотариуса, поддельные доверенности, флеш-накопители и банковские карты организаторов и участников группы.