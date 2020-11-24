Z Архив новостей новости
5 4 6 325
09:03, 24 ноября 2020

В Челябинске неизвестные сожгли автомобиль журналистки Znak.com Марины Малковой

Об этом сообщает само издание. На месте происшествия нашли баллон, возможно, аэрозольный. По словам очевидцев, возгорание началось под машиной, горели все четыре колеса. Редакция не исключает, что поджог связан с профессиональной деятельностью Малковой. Журналистка писала о коррупции, должностных преступлениях в органах власти и силовых структурах. В частности, буквально накануне она сообщила о том, что в Челябинске затопило новую инфекционную больницу, где должны были лечить пациентов с коронавирусом.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Game Over: выборы Трамп не признает никогда, но уйдет. А последствия останутся Переворот в политической системе и в обществе, тем не менее, уже произошел. Трамп уже сломал институт передачи власти, отказываясь начинать транзит. Он сломал институт доверия к выборам…

5 279 6 36869 17.11
Блоги

Рожденные 20 ноября Поздравить…

5 208 6 6846 20.11
Блоги

+ Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала для того чтобы противостоять фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников»...

5 277 6 18681 20.11
8читать ;смотреть
Голосование
5 242 6 26035 17.11
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Об оскорблении чувств верующих Об оскорблении чувств верующих С кратким историческим экскурсом…

5 84 6 32768 17.11
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Московский стандарт. Как выглядят поликлиники после капитального ремонта Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но мы не стали останавливать программу комплексной реконструкции московских поликлиник…

5 76 6 12485 20.11
Блоги

Павел Дубравский политтехнолог

О мёртвых голосующих за Джо Байдена Теоретически, можно ходить по почтовым ящикам пожилых людей и красть их бюллетени… но они не пройдут проверку по подписи, т.к. эти данные есть в электронной избирательной системе…

5 133 6 26136 23.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Оптимизация чиновничьих шкурок опасна, Вася Что-то нехорошее происходит на нашем политическом Олимпе. Он рушится под собственным весом забронзовелости и демонстрирует полное отсутствие адекватности и человечности…

5 36 6 18134 17.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вакансия Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается…

5 314 6 63785 22.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

75 лет Нюрнбергского процесса «Преступления против человечности» не различают людей на «своих граждан» и «чужих граждан»...

5 67 6 13853 23.11
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

«Где можно в обычной жизни увидеть (потрогать) вашу продукцию?» Будете проезжать по мосту через канал им. Москвы, знайте, это тоже мы)...

5 102 6 21755 19.11
Блоги

«Нюрнберг стал прорывом на пути к переходу международных отношений в правовую плоскость» Выступление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на торжественном мероприятии по случаю 75 годовщины начала Нюрнбергских процессов….

5 42 6 8848 21.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите срочного приезда полиции? Порвите портрет Самого! Советую гражданам, если полиция не хочет приезжать: сообщать, что у вас под окном проходит несанкционированный митинг, где громко требуют отставки губернатора и посадки президента…

5 90 6 19660 19.11
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Трумпельдор: легенды и опровержения Англичане, хоть и нуждались в солдатах, не спешили поддержать идею. Из евреев Палестины они сформировали военно-транспортное подразделение — Отряд погонщиков мулов…

5 56 6 12814 22.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Оспаривание Трампом результатов выборов пока только подтверждает их честность Люди из окружения Трампа, которых он набирал исключительно по принципу лояльности, сыграли с ним злую шутку. Боясь раздосадовать босса, они его не разубедили в том, чтобы не начинать…

5 102 6 23600 19.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Услышьте, что вам говорит Путин Россия нейтральная страна, которая пользуется доверием и Армении и Азербайджана и помогает обеим странам. А Турция хочет представить, что в Карабахе как в Сирии, — Турция на стороне Азербайджана, а Россия на стороне Армении…

5 57 6 13531 18.11

Популярное за неделю

Новости

Между Россией и Турцией возникли споры из-за размещения миротворцев в Нагорном Карабахе, об этом сообщает Reuters По словам собеседника агентства, разногласия вызваны тем, что Анкара хочет открыть в регионе собственный наблюдательный пункт

5 10 6 2966
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В защиту коронавируса, учитывая, что у него юбилей. Всё честно, всё правильно. Люди, которые платят футболистам в 100 раз больше, чем вирусологам, они и должны, вероятно, завалить своими трупами подвалы больницы…

5 49 6 106191 18.11
#слушать 48:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 242 6 26035 17.11
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин признал тяжелое поражение (десять поражений) Почему Путин бросился на защиту нелюбимого им Пашиняна? Причиной тому стало почти мгновенное превращение Пашиняна из путинского противника в его вынужденного союзника…

5 212 6 290750 18.11
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Понятно, почему это происходит — близятся выборы. Они боятся, что результаты будут такие же, как в Белоруссии. И у них перед глазами уже пример Белоруссии, откуда бегут айтишники, как армяне бегут из Нагорного Карабаха…

5 123 6 85879 21.11
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8869166
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4709945

Сегодня в эфире