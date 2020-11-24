В Челябинске неизвестные сожгли автомобиль журналистки Znak.com Марины Малковой

Об этом сообщает само издание. На месте происшествия нашли баллон, возможно, аэрозольный. По словам очевидцев, возгорание началось под машиной, горели все четыре колеса. Редакция не исключает, что поджог связан с профессиональной деятельностью Малковой. Журналистка писала о коррупции, должностных преступлениях в органах власти и силовых структурах. В частности, буквально накануне она сообщила о том, что в Челябинске затопило новую инфекционную больницу, где должны были лечить пациентов с коронавирусом.
2020-11-24T09:03:37+03:00
2020-11-24T09:03:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:03, 24 ноября 2020
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