Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Агентство оценивает состояние Маска в почти 128 миллиардов долларов. За год оно увеличилось на 100 миллиардов. Это стало рекордным годовым ростом, который когда-либо фиксировал Bloomberg.
2020-11-24T08:34:26+03:00
2020-11-24T08:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 24 ноября 2020
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