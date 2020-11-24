Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Агентство оценивает состояние Маска в почти 128 миллиардов долларов. За год оно увеличилось на 100 миллиардов. Это стало рекордным годовым ростом, который когда-либо фиксировал Bloomberg.