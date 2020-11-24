СК расследует деятельность преступной группы из Тольятти, которая специализировалась на налоговых махинациях

В группу входили бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также сотрудники силовых структур. По версии следствия, их услугами пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов страны. О возбуждении уголовного дела РБК сообщил источник в Центральном аппарате Следственного комитета. Информацию подтвердил и собеседник в Федеральной налоговой службе.
2020-11-24T08:33:51+03:00
2020-11-24T08:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 24 ноября 2020
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