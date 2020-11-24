СК расследует деятельность преступной группы из Тольятти, которая специализировалась на налоговых махинациях

В группу входили бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также сотрудники силовых структур. По версии следствия, их услугами пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов страны. О возбуждении уголовного дела РБК сообщил источник в Центральном аппарате Следственного комитета. Информацию подтвердил и собеседник в Федеральной налоговой службе.