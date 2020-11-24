Власти Приморья обещают к завтрашнему дню полностью восстановить энергоснабжение во Владивостоке

Самый сложный период кризиса уже пройден, — сообщил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, который прибыл в регион.
После ледяного дождя почти 180 тысяч жителей Приморского края остались без электричества, а также тепла и воды.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Самый сложный период кризиса уже пройден, — сообщил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, который прибыл в регион.
После ледяного дождя почти 180 тысяч жителей Приморского края остались без электричества, а также тепла и воды.