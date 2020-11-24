Избранный президент США Джо Байден назвал имена кандидатов на ключевые посты в своей администрации

На пост главы Госдепартамента он намерен выдвинуть Энтони Блинкена, который ранее работал заместителем госсекретаря в администрации Барака Обамы. Главой национальной разведки впервые может стать женщина – Эврил Хэйнс. Уроженец Кубы Алехандро Майоркас возглавит министерство внутренней безопасности.
2020-11-24T08:31:43+03:00
2020-11-24T08:31:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 24 ноября 2020
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