Избранный президент США Джо Байден назвал имена кандидатов на ключевые посты в своей администрации

На пост главы Госдепартамента он намерен выдвинуть Энтони Блинкена, который ранее работал заместителем госсекретаря в администрации Барака Обамы. Главой национальной разведки впервые может стать женщина – Эврил Хэйнс. Уроженец Кубы Алехандро Майоркас возглавит министерство внутренней безопасности.