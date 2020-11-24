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08:05, 24 ноября 2020

В Басманном суде Москвы начнутся предварительные слушания по делу о хищении 11 миллиардов рублей

Один из основных фигурантов дела — миллиардер Зиявудин Магомедов.

Заседание пройдет в закрытом режиме. Одно только обвинительное заключение занимает 62 тома, а само дело – более восьмисот. Обвинение настаивает на том, что Зиявудин Магомедов вместе со своим братом Магомедом и еще четырьмя подсудимыми менеджерами холдинга «Группа Сумма», используя мошеннические схемы, в течении шести лет присвоили и вывели за рубеж более 11 миллиардов рублей. Обвиняемым инкриминируют организацию преступной группы, мошенничество в особо крупных размерах и растраты При этом, государство не досчиталось почти 6 миллиардов рублей. Еще пять с лишним требуют от фигурантов другие потерпевшие, которые заявили свои иски. Впервые группа Сумма попала в поле зрения правоохранителей перед чемпионатом мира по футболу. При строительстве стадиона в Калининграде из-за недобросовестных поставок бюджету был причинен ущерб в 700 миллионов рублей.

В качестве эпизодов по делу проходят хищения при строительстве аэропорта Храброво в Калининграде, искусственного острова Крестовский в Петербурге, дороги Чуйский тракт и других объектов.



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