Следственный комитет завёл уголовное дело после принудительной стерилизации пациентки пансионата в Екатеринбурге

Обвиняемые еще не известны.

Отдел СК по Чкаловскому району Екатеринбурга признал потерпевшей одну женщин, которая проживала в Уктусском пансионате. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ Медиа» со ссылкой на её мужа, он сказал, что дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Также фото постановления о признании пациентки потерпевшей опубликовал телеграмм-канал «Лампа».

В документе сказано, что неустановленное должностное лицо, превышая свои полномочия, направило женщину на операцию по стерилизации, в результате которой она утратила возможность зачатия естественным путем. Из постановления СК следует, что тем самым были нарушены конституционные права потерпевшей и был причинён тяжкий вред её здоровью. Официально эту информацию в Следственном комитете еще не комментировали.

Еще в октябре интернет-издание «База» опубликовало видео, на котором пациентка пансионата Людмила Гусева рассказывает, что врачи вынудили её пройти стерилизацию, угрожая в обратном случае отправить в психо-неврологический диспансер. В самом пансионате этого не признали.

Ранее директор медицинского учреждения Ирина Верхоланцева объявила, что всего с 2006-ого года через стерилизацию прошли 15 пациенток, и они давали на это письменное согласие.