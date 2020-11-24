Десятки тысяч жителей Приморья остаются без света из-за ледяного дождя, который прошел в ночь на четверг

В Дальневосточной распределительной сетевой компании сообщили, что к утру восстановили электроснабжение 15 тыс. жителей пригорода Владивостока и других населенных пунктов. По вчерашних данным Минэнерго, без электричества оставались 78 тысяч человек.
2020-11-24T08:03:16+03:00
2020-11-24T08:03:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:03, 24 ноября 2020
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