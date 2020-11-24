Дональд Трамп распорядился начать подготовку о передаче власти избранному президенту Джо Байдену

При этом действующий хозяин Белого дома объявил, что намерен продолжать борьбу.

Президент рекомендовал главе администрации общих служб США Эмили Мерфи сделать цитата «всё необходимое для передачи власти. Она руководит правительственным органом, который отвечает по закону за координацию этого процесса между администрациями. Немного раньше телеканал CNN сообщил о том, что Мерфи уведомила в письме федеральные ведомства о готовности администрации Дональда Трампа начать переходный процесс. Письмо сигнализирует о том, что победа демократа Джо Байдена признана официально. Трамп считает выборы самыми коррумпированными в истории США, он пообещал продолжать борьбу. В штабе Байдена решение Мерфи назвали подтверждением его победы на выборах президента. Согласно закону США команде Байдена нельзя было до этого взаимодействовать со спецслужбами и набирать сотрудников в новую администрацию. Теперь ситуация меняется. Члены штаба избранного президента от Демпартии в ближайшие дни начнут встречи с федеральными чиновниками. Байден ранее объявил кандидатов на ключевые посты в своей администрации. На пост главы госдепартамента претендует Энтони Блинкен, несколько лет он работал заместителем госсекретаря при 44-м президенте Бараке Обаме. Кроме того ряд постов займут люди, которые также работали в его команде.

Выборы в США прошли 3 ноября. Заключение о результатах должна была вынести Эмили Мерфи. Телеканал ABC News неделю назад сообщил, что она ищет новое место работы, в Вашингтоне некоторые восприняли это как косвенное подтверждение того, что нынешняя администрация скоро уйдет.