Илон Маск поднялся на второе место в списке самых богатых людей мира по версии агентства «Блумберг». Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX благодаря росту акций его производителя электромобилей выросло до 128 миллиардов долларов. Примерно столько же у основателя корпорации Microsoft, но все же чуть меньше, и Билл Гейтс оказался на третьем месте. Лидирует глава компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 182 миллиарда долларов.