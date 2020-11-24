Илон Маск поднялся на второе место в списке самых богатых людей мира по версии агентства «Блумберг». Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX благодаря росту акций его производителя электромобилей выросло до 128 миллиардов долларов. Примерно столько же у основателя корпорации Microsoft, но все же чуть меньше, и Билл Гейтс оказался на третьем месте. Лидирует глава компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 182 миллиарда долларов.
2020-11-24T07:34:18+03:00
2020-11-24T07:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 24 ноября 2020
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