Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» может сменить первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии

Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано», по данным РБК, может сменить первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии. Сергей Куликов ранее курировал обновление стратегии госкорпорации, отмечает издание. Политолог Татьяна Становая называет Куликова правой рукой руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова.
2020-11-24T07:32:10+03:00
2020-11-24T07:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 24 ноября 2020
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