Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» может сменить первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии

Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано», по данным РБК, может сменить первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии. Сергей Куликов ранее курировал обновление стратегии госкорпорации, отмечает издание. Политолог Татьяна Становая называет Куликова правой рукой руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова.