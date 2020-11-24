В США стартовал процесс передачи власти, об этом объявил Дональд Трамп. Президент написал ночью в «Твиттере», что отдал соответствующее распоряжение, но при этом намерен продолжить борьбу. Теперь команда избранного президента Джозефа Байдена должна получить доступ к финансам и данным разведки. Тем временем, стало известно, что 47% американцев хотят, чтобы Дональд Трамп баллотировался в президенты в 2024 году, пишет газета Hill. Издание провело опрос совместно с исследовательской службой Харриса. В исследовании участвовали с 17 по 19 ноября почти две тысячи человек. Статистическая погрешность – около 2 процентов. Ранее информационный портал Axios сообщил, что Трамп намерен в 2024 году участвовать в выборах.