В США стартовал процесс передачи власти, об этом объявил Дональд Трамп. Президент написал ночью в «Твиттере», что отдал соответствующее распоряжение, но при этом намерен продолжить борьбу. Теперь команда избранного президента Джозефа Байдена должна получить доступ к финансам и данным разведки. Тем временем, стало известно, что 47% американцев хотят, чтобы Дональд Трамп баллотировался в президенты в 2024 году, пишет газета Hill. Издание провело опрос совместно с исследовательской службой Харриса. В исследовании участвовали с 17 по 19 ноября почти две тысячи человек. Статистическая погрешность – около 2 процентов. Ранее информационный портал Axios сообщил, что Трамп намерен в 2024 году участвовать в выборах.
2020-11-24T07:31:02+03:00
2020-11-24T07:31:02+03:00
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07:31, 24 ноября 2020
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