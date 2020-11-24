Государственная Дума рассмотрит во втором чтении проект государственного бюджета на три предстоящих года

В первом чтении «за» проголосовали Единая Россия и ЛДПР. Коммунисты и Справедливая Россия выступили против, то есть скорее всего проблем не возникнет. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не платить зарплату депутатам фракций, которые не поддержали документ. По словам министра финансов Антона Силуанова, который представлял проект, в предстоящем году бюджет сформирован с тем, чтобы обеспечить финансирование антикризисных программ и помощь гражданам в период восстановления экономики. В то же время, он учитывает и источники финансирования. Бюджет будет дефицитным. В 2021 году расходы будут больше доходов на 2,4 процента, но в последующие годы показатель снизиться до одного процента. Государству придется занимать деньги. Уровень заимствований увеличится с 13 до 20 процентов.

Авторы проекта обещают, что производство в ближайшие годы будет расти на 3,3 процента.