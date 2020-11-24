На процессе по делу бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан сторона защиты начнет представлять доказательства

На процессе по делу бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан сторона защиты сегодня начнет представлять свои доказательства. Подсудимую обвиняют в шпионаже, вины она не признаёт.

На слушаниях в Мосгорсуде они идут в закрытом режиме, показания дали, в том числе, два бывших замминистра энергетики Вячеслав Кравченко и Андрей Черезов. Помимо них выступили несколько в прошлом коллег Карины Цуркан по работе в «Интер РАО». Они, как пишет газета Коммерсант, якобы подтвердили, что подсудимая имела доступ к данным о поставках электроэнергии в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, но уточнили, что эту информацию нельзя назвать секретной. Её не раз обсуждали на совещаниях, гостайны она не представляет. О возможной вербовке Цуркан и её работе на иностранные спецслужбы никто из свидетелей обвинения не слышал, отмечает газета. ФСБ обвиняет Цуркан в передаче спецслужбе Молдавии сведений, которые касались организации поставок электроэнергии в ДНР и ЛНР, а также российского газа в Молдавию и Крым. Цуркан категорически отрицает вину в шпионаже. Адвокаты газете Коммерсант рассказали, что суд удовлетворил их ходатайство о допросе секретного свидетеля — сотрудника органов внешней разведки, который в свое время добыл документы о якобы шпионской деятельности подсудимой.

В СИЗО Цуркан находится с лета 2018-го года за вычетом короткого перерыва.