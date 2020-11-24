Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев сегодня вновь предстанет перед судом. Суд Петрозаводска повторно рассмотрит дело об изготовлении детской порнографии и хранении оружия.

Дело на Юрия Дмитриева завели в 2016 году, с тех пор оно несколько раз побывало в различных судебных инстанциях. По решению Верховного суда Карелии историк получил 13 лет колонии строгого режима по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера в отношении падчерицы. По нескольким эпизодам дело в очередной раз отправили не пересмотр.

Судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова теперь будет определят виновность или невиновность Дмитриева по уголовным статьям о развратных действиях, изготовлении порнографии и хранении оружия. Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев заявил на днях, что пересмотр дела стал возможен из-за обнаружения на компьютере у главы республиканского отделения «Мемориала» порнофильмов рядом со снимками обнаженной приемной дочери. Суд, по словам уполномоченного, может усмотреть в этом мотив преступления.

Дмитриев вину полностью отрицает.