Единоросс Дмитрий Вяткин внес в Госдуму новые поправки, которые ужесточают законодательство о митингах. Он предложил увеличить максимальный штраф за неповиновение полиции до 20 тысяч рублей, штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей за неправомерное спонсирование акции и до 30 тысяч рублей — за использование так называемого знака журналиста, сообщают информагентсва. Ранее Дмитрий Вяткин внес законопроекты, в которых предложил обязать организаторов митингов заводить для их проведения специальный банковский счет и отчитываться потом о расходах, а также предложил запрещать сотрудникам СМИ, которые освещают протесты, скрывать отличительный признак журналиста. Причем, что это такое, согласно документу, должны будут определить МВД и Роскомнадзор совместно с общественными журналистскими организациями.