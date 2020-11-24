Москвичи прощаются с Николаем Богомоловым, многолетним зав.кафедрой литературной критики и публицистики журфака МГУ.

Николай Богомолов — выпускник филфака МГУ, руководил кафедрой 26 лет. Как говорится в сообщении пресс-службы факультета, сделал очень многое для воссоздания истории русской литературы ХХ века, он издавал художественные тексты, дневники и письма Николая Гумилева, Владислава Ходасевича, Сергея Ауслендера, Михаила Кузьмина и других авторов. «Серебряному веку невероятно с ним повезло» — так отзываются о Богомолове коллеги. Сын историка философии, профессора МГУ Алексея Богомолова, не только автор книг и монографий, но и множества статей, был членом ученых советов как кандидатского, так и докторского альма-матер, почетным профессором МГУ. В числе наград Николая Богомолова – Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка.

Николай Богомолов будет похоронен рядом с родителями на Кунцевском кладбище. Церемония прощания начнется в 12.30.