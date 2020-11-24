В Швеции сегодня вступают в силу новые ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Мероприятия с участием более восьми человек по всей Швеции запрещены. Мера распространяется на проведение концертов, спектаклей, спортивных состязаний. Нарушителям грозят штрафы или даже до полугода тюрьмы.

Школы и офисы под ограничения не попали. До конца года в Стокгольме и Мальмё не будут работать бассейны, спортзалы и музеи. Премьер Стефан Левен ранее предупредил: ситуация с коронавирусом в стране тяжелая, смертность растет. До конца февраля следующего года власти запретили продажу алкоголя в ночное время. Правило касается баров, ресторанов и ночных клубов. Напомню, Швеция была единственной в Евросоюзе страной, которая весной не стала вводить строгие ограничения. Карантинные правила носили в основном рекомендательный характер, включая использование масок, соблюдение социальной дистанции и мытье рук. Некоторые эксперты надеялись, что подобная методика позволит добиться группового иммунитета, но этого не произошло, отмечает британский сайт BBC.

В Швеции по данным университета Хопкинса с начала пандемии коронавирусом заразилось более двухсот тысяч человек, умерли почти 6 с половиной тысяч инфицированных.