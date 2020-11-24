Красноярский суд рассматривает иск о многомиллиардных компенсациях за розлив топлива в Норильске. Компания Владимира Потанина считает, что сумма ущерба завышена в несколько раз.

Истцом по этому делу выступает Росприроднадзор. Ведомство требует выплатить государству почти 150 миллиардов рублей за ущерб водным объектам и почве от розлива нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Ростехнадзор установил, что к экологическому происшествию привели нарушения при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.

Ответчиком в деле выступает «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Это дочка Норникеля. Ее представители говорят, что чиновники явно поспешили с обращением в суд. Ликвидация последствий розлива и рекультивация еще не завершены, поэтому и корректную сумму ущерба определять рано. «Норникель» заявил, что уже потратил более 10 миллиардов рублей на работы в зоне ЧП. Справедливая компенсация должна быть в 7 раз меньше чем просит государство – около 20 миллиардов рублей. Дело рассматривается в Арбитражном суде Красноярского края.

По делу об аварии на норильской ТЭЦ уже осужден мэр города. Ринат Ахметчин получил полгода исправительных работ за халатность: глава Норильска знал об аварии, но в течение двух дней ничего не предпринимал для ее устранения.