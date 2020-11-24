Администрация Дональда Трампа после длительного отказа все-таки начала процедуру передачи власти Джо Байдену

Администрация президента США Дональда Трампа, после длительного отказа, все-таки начала официальную процедуру передачи власти избранному президенту Джо Байдену. Это является первым фактическим признанием поражения со стороны Трампа, который до сих пор формально отказывается считать себя проигравшим выборы.

Транзит власти — официальная, установленная законом процедура перехода должностных обязанностей от уходящего или проигравшего выборы президента к команде вновь избранного. В рамках этой процедуры сразу после определения победителя выборов — в этом году это произошло 7 ноября, избранный президент и его команда получают ресурсы, кабинеты в правительственных зданиях, деньги (около 6 млн долларов) и самое главное, что избранный президент начинает получать брифинги спецслужб. До сих пор не признающий свое поражение, Дональд Трамп запретил своим подчиненным начинать передачу власти Джо Байдену. Демократы Конгресса, а также редкие республиканцы забили тревогу — то, что Байден не получает брифинги спецслужб, является прямой угрозой нацбезопасности страны. Более ста республиканских экспертов в области нацбезопасности, в том числе бывшие чиновники, в понедельник призвали республиканцев Конгресса потребовать от президента начать транзит. Но причиной, по которой Трамп изменил свое решение, скорее всего, стало то, что в понедельник вечером Мичиган — один из штатов, где Трамп пытался добиться не признания выборов, в том числе пригласив в Белый дом законодателей штата, утвердил результат выборов по штату — Джо Байден выиграл Мичиган с перевесом почти в 150 тысяч голосов (что в 15 раз больше чем Трамп в 2016 году). «Это в интересах страны», написал Дональд Трамп в твиттере, заявив, что поручил главе соответвующего офиса Эмили Мерфи, которой он запрещал давать старт передаче власти, формально запустить процедуру транзита.

Джо Байден заявил на прошлой неделе, что по вопросам национальной безопасности его информирует избранный вице-президент Камала Харрис, которая пока остается сенатором и входит в комитет по разведке Сената США.