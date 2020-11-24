Китай отправил на Луну космический аппарат

На спутник Земли должен спуститься зонд и вернуться обратно с двумя килограммами грунта.

Посадочная площадка запланирована в северо-западной области Океана Бурь, также известного как океан штормов, на ближней стороне спутника.

Ранее с Луны доставляли грунт только три советские посадочные миссии и американские астронавты. Но это было около полувека назад

Нынешняя китайская миссия — лишь один из этапов лунной программы КНР. Так, в январе 2019 года Китай стал первой в истории страной, успешно посадившей космический аппарат на противоположной стороне спутника Земли.