Между Россией и Турцией возникли споры из-за размещения миротворцев в Нагорном Карабахе, об этом сообщает Reuters

По словам собеседника агентства, разногласия вызваны тем, что Анкара хочет открыть в регионе собственный наблюдательный пункт, ранее такой договоренности не было.Россия выступает против турецкого пункта в зоне, где конфликтуют Азербайджан и Армения. Источник рассказал, что переговоры по этому вопросу продолжатся в Москве, Анкара рассчитывает на компромиссное решение.

Турция в армяно-азербайджанский конфликт поддерживает Азербайджан.