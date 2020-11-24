Дональд Трамп поручил своей администрации начать процесс передачи власти Джо Байдену

. Сегодня Трамп рекомендовал главе Управления по общим вопросам делать все необходимое относительно первоначальных процедур, связанных с переходом полномочий к следующему президенту. Об этом Трамп написал у себя в твиттере.

При этом Трамп все еще надеется на свою победу, отказывается признавать поражение на выборах и намерен продолжать судебные тяжбы.

Штаб Байдена подтвердил, что политик уже получил доступ к финансам, необходимым для начала процедуры передачи власти в стране.