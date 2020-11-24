Генсек НАТО заявил, что Евросоюз не может защитить Европу без США

Йенс Столтенберг в интервью немецкой медиакомпании «Функе» отметил, что после выхода Великобритании из ЕС 80% расходов на оборону государств НАТО будут приходиться на страны, которые не входят в Евросоюз. Столтенберг подчеркнул, что гарантии США в области безопасности, ядерное сдерживание и присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы. Генсек НАТО ожидает, что США и при президенте Джозефе Байдене сохранят давление на ЕС в вопросах повышения расходов на оборону.
2020-11-24T04:16:02+03:00
2020-11-24T04:16:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:16, 24 ноября 2020
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