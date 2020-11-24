Генсек НАТО заявил, что Евросоюз не может защитить Европу без США

Йенс Столтенберг в интервью немецкой медиакомпании «Функе» отметил, что после выхода Великобритании из ЕС 80% расходов на оборону государств НАТО будут приходиться на страны, которые не входят в Евросоюз. Столтенберг подчеркнул, что гарантии США в области безопасности, ядерное сдерживание и присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы. Генсек НАТО ожидает, что США и при президенте Джозефе Байдене сохранят давление на ЕС в вопросах повышения расходов на оборону.