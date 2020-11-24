Азербайджан объявил в международный розыск бывшего министра обороны Армении

Сейран Оганян обвиняется в геноциде и депортации населения, передает агентство «Спутник». Суд в Баку накануне его заочно арестовал. Оганян возглавлял министерство обороны Армении с 2008 по 2016 годы. Армянские СМИ сообщали, что он в конце сентября направился в Нагорный Карабах для участия в военном конфликте с Азербайджаном. Стороны в ноябре подписали мирное соглашение, по которому Баку получает контроль над несколькими районами. В регион направлены российские миротворцы.