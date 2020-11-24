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04:15, 24 ноября 2020

Азербайджан объявил в международный розыск бывшего министра обороны Армении

Сейран Оганян обвиняется в геноциде и депортации населения, передает агентство «Спутник». Суд в Баку накануне его заочно арестовал. Оганян возглавлял министерство обороны Армении с 2008 по 2016 годы. Армянские СМИ сообщали, что он в конце сентября направился в Нагорный Карабах для участия в военном конфликте с Азербайджаном. Стороны в ноябре подписали мирное соглашение, по которому Баку получает контроль над несколькими районами. В регион направлены российские миротворцы.



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