Присяжные в Краснодарском крае оправдали фигуранта дела о домашнем насилии, который сообщил о пытках в полиции

Вердикт вынесли в Гулькевичском районном суде. Местного жителя Артема Данилова обвиняли в избиении подруги, что привело к ее смерти. Как сообщила изданию «Медиазона» адвокат Надежда Воливач, Данилов рассказал, что силовики в отделе полиции лили ему на шею и ноги кипяток. После этого он написал явку с повинной. Отмечается, что Следственный комитет семь раз отказывал в возбуждении дела о пытках, но в итоге прокуратура отменила эти постановления. Задержаны ли силовики, причастные к пыткам, не уточняется.
2020-11-24T04:15:16+03:00
2020-11-24T04:15:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:15, 24 ноября 2020
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