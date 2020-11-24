Присяжные в Краснодарском крае оправдали фигуранта дела о домашнем насилии, который сообщил о пытках в полиции

Вердикт вынесли в Гулькевичском районном суде. Местного жителя Артема Данилова обвиняли в избиении подруги, что привело к ее смерти. Как сообщила изданию «Медиазона» адвокат Надежда Воливач, Данилов рассказал, что силовики в отделе полиции лили ему на шею и ноги кипяток. После этого он написал явку с повинной. Отмечается, что Следственный комитет семь раз отказывал в возбуждении дела о пытках, но в итоге прокуратура отменила эти постановления. Задержаны ли силовики, причастные к пыткам, не уточняется.