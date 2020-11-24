Сформирована группа экспертов для дальнейшего изучения гибели морских животных у берегов Камчатки

Об этом накануне сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Первые сообщения о загрязнении акватории появились почти два месяца назад. По словам министра, работа экспертной группы будет направлена на изучение всех аспектов природного явления, затронувшего Авачинскую бухту. Она попробует оценить риски для всей страны и выстроить систему предупреждения, передает «Интерфакс». Ранее в Российской академии наук заявили, что причиной массовой гибели морских животных стали микроскопические водоросли, которые выделяют токсины.