Дональд Трамп объявил в «Твиттере», что распорядился начать передачу власти Джозефу Байдену

Действующий президент США при этом отметил, что продолжит борьбу и уверен в победе. С избранием на пост президента Байдена уже успели поздравить лидеры многих стран, но до этого момента процесс смены администрации США не начинался из-за судебных исков штаба Трампа и его требований пересчета голосов.