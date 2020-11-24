Дональд Трамп объявил в «Твиттере», что распорядился начать передачу власти Джозефу Байдену

Действующий президент США при этом отметил, что продолжит борьбу и уверен в победе. С избранием на пост президента Байдена уже успели поздравить лидеры многих стран, но до этого момента процесс смены администрации США не начинался из-за судебных исков штаба Трампа и его требований пересчета голосов.
2020-11-24T04:07:43+03:00
2020-11-24T04:07:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 24 ноября 2020
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