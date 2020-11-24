По оценке Роспотребнадзора, ущерб природе от предприятий за год вырос в 10 раз

Общая сумма составила 235 миллиардов рублей. При этом в 2018 году размер ущерба составлял 5 миллиардов рублей, напоминает «Радио Свобода». Ранее сообщалось, что в России выявлено самое сильное загрязнение воздуха за 16 лет. В тройку наиболее неблагополучных регионов по этому показателю вошли Самарская область, Оренбургская область и Бурятия.

