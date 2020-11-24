Дональд Трамп заявил, что распорядился делать то, что нужно для передачи власти Джозефу Байдену. Президент США этой ночью написал об этом в «Твиттере» и отметил, что продолжает верить в свою победу на выборах. По сведениям телеканала CNN, Управление общих служб США признало Джозефа Байдена избранным президентом и уведомило политика о готовности начать процесс смены администрации США. В штабе Байдена только что заявили, что федеральные власти подтвердили его статус победителя выборов и что вопрос о начале формальной процедуры передачи власти окончательно решен.

