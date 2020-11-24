Дональд Трамп заявил, что распорядился делать то, что нужно для передачи власти Джозефу Байдену. Президент США этой ночью написал об этом в «Твиттере» и отметил, что продолжает верить в свою победу на выборах. По сведениям телеканала CNN, Управление общих служб США признало Джозефа Байдена избранным президентом и уведомило политика о готовности начать процесс смены администрации США. В штабе Байдена только что заявили, что федеральные власти подтвердили его статус победителя выборов и что вопрос о начале формальной процедуры передачи власти окончательно решен.
Дональд Трамп заявил, что распорядился делать то, что нужно для передачи власти Джозефу Байдену
Дональд Трамп заявил, что распорядился делать то, что нужно для передачи власти Джозефу Байдену. Президент США этой ночью написал об этом в «Твиттере» и отметил, что продолжает верить в свою победу на выборах. По сведениям телеканала CNN, Управление общих служб США признало Джозефа Байдена избранным президентом и уведомило политика о готовности начать процесс смены администрации США. В штабе Байдена только что заявили, что федеральные власти подтвердили его статус победителя выборов и что вопрос о начале формальной процедуры передачи власти окончательно решен.