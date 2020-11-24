Британский королевский дом, как пишет Daily mail, наращивает выпуск алкоголя, чтобы восполнить финансовые потери

Из-за коронавирусных ограничений туристы не могут посещать резиденции монарха. По информации издания, королева Елизавета II запустила производство джина на основе растительных пряностей. С июля это уже третья марка джина, которую начала продавать королевская семья.
2020-11-24T02:12:29+03:00
2020-11-24T02:12:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 24 ноября 2020
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