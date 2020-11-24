Китай отправил зонд к Луне для сбора грунта – лунную породу не получали почти полвека

Китайское космическое агентство сообщило об успешном выводе аппарата на орбиту Земли. Ожидается, что зонд «Чанъэ-5» совершит посадку на Луне примерно через 8 дней. Он должен доставить на Землю 2 килограмма лунного грунта. В Национальном аэрокосмическом агентстве США выразили надежду, что Китай поделится научными данными.
2020-11-24T02:11:57+03:00
2020-11-24T02:11:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 24 ноября 2020
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