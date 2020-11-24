В американском штате Джорджия сегодня начнется повторный пересчет голосов

На этом настоял штаб Дональда Трампа после того, как местные власти утвердили победу Джозефа Байдена. Несколько часов назад счетная комиссия Мичигана объявила о то, что за Байдена там проголосовали 50,6%, за Трампа – 47,8%. Несмотря на отрыв Байдена в этом штате в 150 тысяч голосов, штаб действующего президента США настаивает на пересчете бюллетеней. Тем временем, трое демократов из Конгресса призвали Управление по общим вопросам администрации США признать победу Байдена, чтобы начать процесс передачи власти.